Маяки в Финском заливе подготовят к зимнему режиму эксплуатации

Этим займутся гидрографы Западного военного округа.

Стало известно о том, что к зимнему режиму эксплуатации маяки в Финском заливе подготовят гидрографы Западного военного округа (ЗВО). Об этом Piter.tv 9 октября сообщили в пресс-службе ЗВО.

Отмечается, что гидрографические катера и суда Ленинградской военно-морской базы отправились к плавучим средствам навигационного оборудования в Финском заливе и автоматическим маякам, размещенным на островах. Экипажи катеров и судов приступили к проведению работ.

Специалисты службы займутся техобслуживанием и заменой более 50 буёв на морской государственной границе России, Большом и Кронштадтском корабельных фарватерах, а также в Ломоносовском канале. Гидрографы также уделят время оборудованию маяков, 60 автоматизированным средствам, навигационным и створным знакам на необитаемых островах и берегу.

Ранее мы сообщали о том, что на стройке в Петербурге нашли шесть боеприпасов времен ВОВ. Находки были уничтожены на специальном полигоне.

Фото: пресс-служба ЗВО