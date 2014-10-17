Более 6 000 студентов подали заявки на программу "МАЯКИ" Сбера и фонда "Вклад в будущее"

Первый этап отбора завершён — заявки подали студенты из 433 университетов страны, от Москвы до региональных вузов Якутска, Владивостока и Иркутска

Благотворительный фонд "Вклад в будущее" завершил первый этап приёма заявок на всероссийский проект "МАЯКИ" — программу поддержки студентов-новаторов с общим объёмом финансирования 90 млн рублей.

Заявки поступили из 310 городов — помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в числе лидеров Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Томск, Иркутск, Владивосток и Якутск.

Наибольшее число участников — из НИУ ВШЭ, Президентской академии РАНХиГС, МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ, Финансового университета, УрФУ и НГУ, в числе участников студенты из вузов всех федеральных округов.

Подавляющее большинство участников — студенты бакалавриата, 81% от общего числа зарегистрировавшихся. По направлениям подготовки в топе — IT и компьютерные науки, экономика и финансы, менеджмент и инженерия — среди участников есть и будущие медики, юристы, социологи и дизайнеры.

Следующий этап — онлайн-тестирование, после которого прошедшие отбор участники будут приглашены на деловую игру. По итогам всех этапов отбора 300 лучших получат по 300 000 рублей. А Сбер даст им доступ к ключевым конференциям и закрытым встречам с экспертами.

Фото: официальный сайт проекта "МАЯКИ"