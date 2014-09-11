Солдат Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев, не может попасть на СВО

Молодой человек из Забайкальского края, осужденный на 25 лет, хотел отправиться служить в зону проведения СВО.

Бывшего российского солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, осужденного на 24,5 года за убийство сослуживцев в воинской части Забайкальского края, не берут на специальную военную операцию, хотя юноша ранее неоднократно подавал запрос. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал адвокат Руслан Нагиев.

Он с 2022 года много раз просил через колонию, хотел пойти на СВО, писал письма, в последний раз в прошлом году, но ответов нет. Руслан Нагиев, адвокат

Напомним, что 25 октября октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Жертвами трагедии стали восемь человек, еще двое бойцов были тяжело ранены. Бывший срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части. По данным от Главного военного следственного управления Следственного комитета России. фигурант расследования признал вину в преступлении. В дальнейшем проведенная комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза каких-либо психических отклонений у молодого человека не выявила. Второй восточный окружной военный суд 21 января 2021 года приговорил злоумышленника к 24,5 годам заключения в колонии строгого режима и частично удовлетворил иски потерпевших: в общей сумме на 9,8 миллиона рублей. Обвинение запросило для срочника Шамсутдинова 25 лет лишения свободы.

Рамиль Шамсутдинов этапирован в Тюменскую область.

Фото: Следственный комитет России