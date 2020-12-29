Обвинение запросило для срочника Шамсутдинова 25 лет лишения свободы

Приговор будет вынесен 21 января.

Государственный обвинитель запросил 25 лет колонии Рамилю Шамсутдинову. Об этом сообщил журналист ТАСС, который находился в зале Второго Восточного окружного военного суда. Напомним, что солдат-срочник осенью 2019 года устроил в Забайкалье стрельбу в войсковой части. Трагедия унесла жизни восьми человек.

Предлагаю суду Шамсутдинова Рамиля Салимчановича признать виновным ... Окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима без ограничения свободы речь гособвинителя

Обвинение просил суд зачесть в срок отбывания наказания фигуранта дела то время, которое молодой человек провел под стражей. Также следствие поддержало гражданские иски против Шамсутдинова. С него требуют выплатить семьям погибших и пострадавших сумму в размере 28 млн рублей. Подозреваемый не признал гражданские иски. Он также отказался от участия в прениях и от последнего слова. Адвокат юноши просил суд учесть, что его подзащитный признал вину, раскаялся, а также ранее не был замечен в совершении преступлений. Окончательный приговор будет оглашен 21 января.

Военная прокуратура утвердила обвинение Рамилю Шамсутдинову.

Фото: Следственный комитет России

