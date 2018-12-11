Сокуров закрывает фонд поддержки кино "Пример интонации"

Петербургскому фонду не хватает финансирования.

Режиссер и основатель некоммерческого фонда поддержки кинематографа Александр Сокуров объявил о закрытии "Примера интонации". Заявление сделано в рамках дискуссии в киношколе "Индустрия на "Стрелке".

Мы закроем наш фонд "Пример интонации" в следующем году из-за недостатка средств к существованию прокомментировал ситуацию спикер

Напомним, что проект работал с 2013 года. Он материально поддерживал начинающих режиссеров авторского кино. В художественный совет фонда входили киноведы, кинокритики, благотворители, продюсеры. Также на сайте организации было указано, что поддержка велась также при содействии Комитета по культуре, киностудии "Ленфильм" и Министерству культуры России.

В декабре 2018 года фондом интересовались представители ФСБ. Оперативников интересовала деятельность директора Николая Янкина. Его подозревали в личном расходовании бюджетных средств, полученных от Смольного. Сокуров объяснял, что проверки прошли по причине доноса одного из бывших сотрудников.

Ранее Piter.tv писал о том, что режиссёр Александр Сокуров планирует открыть мастерскую в Петербурге.

Фото: Вконтакте/Александр Сокуров