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Сокуров закрывает фонд поддержки кино "Пример интонации"
Сегодня, 7:33
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lesjasap

Сокуров закрывает фонд поддержки кино "Пример интонации"

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Петербургскому фонду не хватает финансирования.

Режиссер и основатель некоммерческого фонда поддержки кинематографа Александр Сокуров объявил о закрытии "Примера интонации". Заявление сделано в рамках дискуссии в киношколе "Индустрия на "Стрелке". 

Мы закроем наш фонд "Пример интонации" в следующем году из-за недостатка средств к существованию

прокомментировал ситуацию спикер

Напомним, что проект работал с 2013 года. Он материально поддерживал начинающих режиссеров авторского кино. В художественный совет фонда входили киноведы, кинокритики, благотворители, продюсеры. Также на сайте организации было указано, что поддержка велась также при содействии Комитета  по культуре, киностудии "Ленфильм" и Министерству культуры России. 

В декабре 2018 года фондом интересовались представители ФСБ. Оперативников интересовала деятельность директора Николая Янкина. Его подозревали в личном расходовании бюджетных средств, полученных от Смольного. Сокуров объяснял, что проверки прошли по причине доноса одного из бывших сотрудников.

Ранее Piter.tv писал о том, что режиссёр Александр Сокуров планирует открыть мастерскую в Петербурге.

Фото: Вконтакте/Александр Сокуров

Теги: авторское кино, александр сокуров, пример интонации, режиссер
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Культура, Кино,

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