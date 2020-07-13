Сокуров рассказал о степени осведомленности Путина о воровстве в России

Он отметил, что президенту приносят "много всякой дряни".

Режиссёр Александр Сокуров рассказал о степени осведомленности Владимира Путина о воровстве в России — в том числе, среди олигархов. Об этом пишут 47news.

Я много раз видел, что Путин все прекрасно знает. Александр Сокуров, режиссёр

Он добавил, что однажды во время разговора с президентов Сокуров назвал фамилию одного из богатых людей в России. Путин, по его словам, сразу признал, что тот — вор.

Сокуров поразмышлял и о том, насколько глубоко человек в должности президента может быть вовлечён в дела страны. По его словам, статус не позволит такому человеку уподобиться старухе-сборщицы мусора. Сокуров рассказал, что к Путину приходят многие и "вываливают" на него довольно много информации.

Сколько всякой дряни, грязи приносят ему.

Сокуров добавил, что "это неизбежно".

Ранее Александр Сокуров инициировал проверку условий службы правоохранителей.

Видео: YouTube / ещёнепознер