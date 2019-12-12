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Александр Сокуров инициировал проверку условий службы правоохранителей
Сегодня, 16:10
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Александр Сокуров инициировал проверку условий службы правоохранителей

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Рабочая группа проверит не только соблюдение закона, но и психологический климат в участках.

Член городской Общественной палаты Петербурга, режиссер Александр Сокуров предложил провести мониторинг состояния районных отделений полиции и условий службы сотрудников. Исследованием занялся городской комитет по безопасности, противодействию коррупции, взаимодействию с правоохранительными органами, Общественная палата и общественные советы при органах МВД, сообщил "Петербургский дневник". 

По словам Сокурова, это нужно в том числе для того, чтобы проверить соблюдение работниками правоохранительных органов соблюдения законности и прав человека. 

По результатам исследования можно будет судить о том, могут ли полицейские рассчитывать на получение полного социального пакета. Также стоит вопрос о том, в каких условиях живут правоохранители и их семьи: проведения досуга, психологическая атмосфера. 

Анализом данных займется профильная комиссия.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция Петербурга выпустила листовки с предупреждениями о мошенничестве. 

Фото: Piter.TV 

Теги: общественная палата, полицейские, правоохранители, условия труда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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