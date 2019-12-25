Полиция Петербурга выпустила листовки с предупреждениями о мошенничестве

Горожан просят ни в каком случае не передавать персональные данные незнакомым людям

В понедельник, 11 мая, в парадных Петербурга начали развешивать листовки, выпущенные ГУ МВД. На них написаны предупреждения, помогающие избежать обмана банковских мошенников. Распространять листовки помогают добровольцы из поискового отряда "Лиза Алерт".

Горожан убедительно просят ни в каком случае не передавать персональные данные незнакомым людям, а также не переводить средства на незнакомые номера.

Ранее мы писали, что в Пушкине мошенники взяли кредит на имя пенсионерки.

Фото: Pixabay/ГУ МВД