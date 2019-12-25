В Пушкине мошенники взяли кредит на имя пенсионерки

Сумма ущерба составила 327 000 рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 10 мая в полицию Пушкинского района с заявлением обратилась женщина 1959 года рождения.

Она рассказала, что ей на мобильный телефон позвонила неизвестная и представилась сотрудником МЧС. Мошенница выразила желание снять квартиру в аренду (ранее заявительница разместила объявление о сдаче своей квартиры в соцсетях).

Спустя час пенсионерке снова позвонили. На этот раз незнакомый мужчина назвался начальником "сотрудницы" МЧС. Он сообщил, что для оформления компенсации оплаты за наем квартиры, ей нужно назвать коды из смс, которые поступят на телефон.

Потерпевшая получила смс с информацией о том, что на ее счет пришло 327 000 рублей. Со слов мошенника, эта сумма являлась оплатой аренды жилья за три года вперед.

Позже аферист снова связался с женщиной и попросил её перевести 288 000 рублей на его счет.

Когда пенсионерка пришла в банк, то узнала, что на ее имя взят кредит на сумму 327000 рублей.

Полиция разыскивает преступников. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге пенсионер заплатил мошеннику 50 тысяч за "тест" на коронавирус.

Фото: Pixabay