Более 60% петербургских компаний не проводили сокращения в 2023 году

В основном о сокращениях сообщали юристы (41%) и специалисты по управлению персоналом (41%).

По данным пресс-службы сервиса HeadHunter, в 62% компаний Петербурга не произошло сокращений численности сотрудников в течение 2023 года. Этот показатель на 12 п.п. выше, чем в 2022-ом году. Об этом сообщила пресс-служба сервиса hh.ru.

Аналитики также выяснили, что одной из основных задач работодателей в прошлом году стало противодействие текучке кадров. Тем не менее, некоторые сотрудники ощутили массовые увольнения – об этом заявили 11% опрошенных горожан. Ещё 17% отметили, что сокращения были выборочными.

В основном о сокращениях сообщали юристы (41%) и специалисты по управлению персоналом (41%). Политику, направленную на сохранение штата сотрудников, соблюдали представители производственных профессий (70%) и транспортной сферы (69%).

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы активно ведут поиски новой работы в наступившем году.

Фото: Piter.TV