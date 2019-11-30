  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:23
106
fvbykov
Код вставки плеера

Историка Соколова перевозят в Москву

0 0

До этого он находился в СИЗО "Кресты" – теперь его отправят в другое место.

Об этом в субботу, 30 ноября, сообщил Александр Почуев – адвокат историка Олега Соколова. Защитник обвиняемого в убийстве заявил, что он доставлен в столицу для проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы в одном из специализированных учреждений федерального уровня.

Состояние Олега Соколова – удовлетворительное, сейчас он активно содействует следствию.

"Экспертиза продлится до начала следующего года. Выбор места производства экспертизы обусловлен, по-видимому, соображениями исключения влияния местной общественности на ход экспертизы и утечек информации"

– написал Почуев.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге прекратили поиски останков убитой аспирантки СПбГУ.

Теги: соколов
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии