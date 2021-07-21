Число вакансий для соискателей с инвалидностью увеличилось в Петербурге

Лидерами по найму людей с ограниченными возможностями являются IT-компании, которые размещают почти треть всех вакансий.

Число рабочих мест для людей с ограниченными возможностями в Петербурге увеличилось на 47% по сравнению с предыдущим годом. На данный момент их количество составляет более шести тысяч. Это стало возможным благодаря развитию программ инклюзивности, внедрению удаленной работы и общему дефициту кадров.

Лидерами по найму людей с ограниченными возможностями являются IT-компании, которые размещают почти треть всех вакансий. Также вырос спрос на таких работников в финансовой сфере, образовании, розничной торговле и складской логистике.

Работодатели чаще всего предлагают людям с ограниченными возможностями работу операторами колл-центров, упаковщиками и комплектовщиками заказов на складе, страховыми агентами, программистами, преподавателями, редакторами и корректорами, тестировщиками.

Средняя заработная плата в Петербурге для людей с ограниченными возможностями составляет от 70 до 90 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге намерены ввести специальные курсы для владельцев опасных собак.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)