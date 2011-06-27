Власти Петербурга готовы заключить соглашения на сумму более 500 млрд рублей в рамках ПМЭФ

Также в Смольном готовы расширять "горизонтальные" связи с другими российскими регионами.

Северная столица намерена подписать соглашения на общую сумму, превышающую 500 млрд рублей, в рамках Петербургского международного экономического форума. в рамках Международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в интервью "РИА Новости".

В частности, градоначальник упомянул такие проекты, как строительство депо скоростного трамвая Купчино от Славянки, создание новых производств разной направленности (от электроники и фармацевтики до проектов по возрождению в городе тяжелого машиностроения).

Также в Смольном готовы расширять "горизонтальные" связи с другими российскими регионами.

Ранее мы сообщили о том, что дополнительные "Сапсаны" ввели между Москвой и Петербургом на время ПМЭФ.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)