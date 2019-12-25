Дополнительные "Сапсаны" ввели между Москвой и Петербургом на время ПМЭФ

Поезда будут курсировать между городами чаще в связи с повышенным спросом.

Со вторника, 13 июня, между Петербургом и Москвой начали курсировать дополнительные "Сапсаны". Усиление составов связано с проведением Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). ОБ этом пишет Интерфакс.

В частности, 13, 14 и 16 июня пассажиры смогут воспользоваться скоростным поездом № 774 Москва – Петербург. Также 17 и 18 июня из столицы в Петербург можно добраться на поезде № 786. Из города на Неве 17 июня проследует состав № 763. Наконец, поезд № 767 Петербург – Москва появится 17 и 18 июня.

"Сапсаны" будут курсировать между городами чаще в связи с повышенным спросом.

Ранее мы сообщили о том, что к ПМЭФ город украсят новыми цветочными композициями.

Фото: пресс-служба ОЖД