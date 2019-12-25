Петербург и компания "Газпром" подпишут новый трёхлетний договор о сотрудничестве

По словам Алексея Миллера, новый договор будет куда масштабнее.

Во вторник, 25 мая, в Петербурге состоялось заседание Межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве между Петербургом и ПАО "Газпром". В рамках него губернатор Петербурга Александр Беглов и глава компании "Газпром" Алексей Миллер обсудили подготовку нового договора между городом и компанией на 2022 – 2024 годы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Глава города отметил, что компания является надёжным партнёром в различных сферах: газоснабжение, строительство и спонсорская помощь. Так, с 2007 года за счёт денежных средств компании было реконструировано 70 петербургских улиц, площадей, набережных и скверов. А с 2008 года в рамках программы "Газпром детям" было построено 18 физкультурно-оздоровительных комплексов в городе. Ещё три запланированы в этом году.

Глава компании Алексей Миллер заявил, что "Газпром" является стратегическим партнёром Петербурга. Вклад в город растёт с каждым годом. По словам Миллера, новый договор будет куда масштабнее.

Ранее мы писали, что компания "Газпром" представила концепцию проекта "Лахта Центр 2".

Фото: gov.spb.ru