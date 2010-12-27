Об этом заявил пластический хирург.

В понедельник, 16 декабря, стало известно о том, что София Ротару сделала "идеальное лицо" в клиниках пластической хирургии Петербурга. Об этом сообщает НТВ.

По словам специалиста, это могли быть круговая подтяжка, блефаропластика, филлеры, ботокс. Однако врач отметила, что у Ротару генетически "хорошая кожа". Это можно заметить по шее певицы.

Ранее экс-директор Ротару также подтвердила, что певица не раз ложилась под нож ради красоты.

Ранее мы сообщали.о том, что в последнем сезоне шоу "Пацанок" победила петербурженка.

Фото:София Ротару/вк