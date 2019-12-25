"ВКонтакте" запустила в "Клипах" AR-фоны с технологией 360°

Эта функция может перенести автора видео в виртуальное пространство.

В сервисе "Клипы" в социальной сети "ВКонтакте" появилась новая функция. Для пользователей стали доступны AR-фоны с технологией 360°. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

По словам разработчиков, такой возможности нет ни в одном другом сервисе для создания и просмотра коротких вертикальных видео. Виртуальное пространство станет для автора видео одним из способов отправиться в путешествие, пока закрыты границы.

В формате 360° уже доступны фотопейзажи (джунгли, пляжи, поверхность Луны) и необычные места (баня, тренажерный зал или барабан стиральной машины). Также пользователь соцсети может снять клип, "переместившись" в другой город или к известной достопримечательности.

Технология 360° для AR-фонов является собственной разработкой "ВКонтакте". Система базируется на алгоритмах глубокого обучения и визуализации сферических панорам. В будущем технологию можно будет применять в видеозвонках и историях.

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