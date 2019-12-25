Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека

От их использования у людей начинает болеть голова, появляется усталость и сухость в глазах.

Эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко в беседе с журналистами агентства "Прайм" рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека. Он заявил, что в большинстве современных устройств сегодня используются экраны, выполненные по технологии органических светодиодов OLED. По результатам многих исследований, у 10% людей при их использовании начинает болеть голова, появляется усталость и сухость в глазах.

По словам эксперта, это происходит из-за особенности регулировки яркости OLED-экранов. Фактически, яркость на OLED-экранах всегда равна 100%. Когда пользователь снижает этот показатель, экран начинает мерцать определенной частотой. Чем ниже яркость, тем более выражена пульсация экрана, и тем сильнее могут уставать глаза.

Гриценко отметил, что эти мерцания не видны человеческому глазу, однако их можно увидеть, если навести на экран камеру другого смартфона.

Если вы стали замечать, что ваши глаза стали чаще уставать от OLED-экрана, то можно попробовать повысить яркость, тогда мерцаний станет меньше. Также есть программы, которые встроены в некоторые смартфоны, например, DC Dimming на Android и "Понижение точки белого" на iOS. При их использовании экран почти полностью перестает мерцать, но может исказиться цветопередача.

Еще одним выходом из ситуации, по словам эксперта, является использование смартфона с IPS-экраном. Такие экраны есть у некоторых моделей Xiaomi и Huawei, а также у iPhone XR и iPhone 11.

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