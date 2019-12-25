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Соцсеть "ВКонтакте" запустила единый центр информации по коронавирусу
Сегодня, 22:05
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smirenny

Соцсеть "ВКонтакте" запустила единый центр информации по коронавирусу

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Пользователи смогут проверить свои знания о болезни.

На базе мини-приложения был запущен единый центр информации по коронавирусу, передает ТАСС.

Пользователям "Вконтакте" будут доступны последние новости, симптомы и пути распространения, методы профилактики, номер горячей линии и тесты, которые проверят знания о коронавирусе, а также список сервисов, которые скрасят дни карантина. 

Представитель компании напомнил, что нельзя паниковать, но и беспечным быть не стоит.

Ранее мы писали, что врач-инфекционист рассказала, кому не стоит есть чеснок.

Фото: pixabay

Теги: вконтакте, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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