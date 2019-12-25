Соцсеть "ВКонтакте" запустила единый центр информации по коронавирусу

Пользователи смогут проверить свои знания о болезни.

На базе мини-приложения был запущен единый центр информации по коронавирусу, передает ТАСС.

Пользователям "Вконтакте" будут доступны последние новости, симптомы и пути распространения, методы профилактики, номер горячей линии и тесты, которые проверят знания о коронавирусе, а также список сервисов, которые скрасят дни карантина.

Представитель компании напомнил, что нельзя паниковать, но и беспечным быть не стоит.

Ранее мы писали, что врач-инфекционист рассказала, кому не стоит есть чеснок.

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