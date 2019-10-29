Эксперты связывают растущие показатели с улучшением жизни в регионах.

Социологи зафиксировали рост уровня поддержки Путина в октябре 2019. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитики "Георейтинга" от фонда "Общественного мнения". Рост поддержки специалисты связывают с тем, что жители стали видеть больше изменений в регионах.

Сейчас социальную политику президента одобряют 45,8% и не одобряют 45%. В марте этого года статистика говорила, что "за" - 43,2% а не одобряют - 47,7% населения.

В экономической среде действиями президента довольным 40,9%, против - 45,2%. В марте показатели соответственно распределялись как 39% и 48%.

По мнению большинства россиян, улучшилась ситуация в плане обеспечения правопорядка. В этом направлении работу Путина положительно оценивают 57,5% и лишь 33,5% относятся отрицательно.

Ранее Piter.tv писал о том, что россияне доверяют президенту меньше, чем армии.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/United Nations, NBC News