Социолог рассказала, как телефонные террористы заставляют граждан совершать противоправные действия

По словам специалиста, с годами такого рода преступники стали прекрасными психологами, практикующими различные сценарии для определённых жертв.

На прошлой неделе по всей России прокатилась волна поджогов военкоматов. В том числе, 2 случая зафиксированы в Петербурге. Чаще всего исполнителями таких диверсий выступали пожилые люди, испытывающие проблемы с финансами и ставшие жертвами обмана телефонных террористов. О том, какие методы используют злоумышленники, которые заставляют граждан совершать противоправные действия рассказала социолог Мария Мацкевич изданию Spb.aif.ru.

По словам специалиста, с годами такого рода преступники стали прекрасными психологами, практикующими различные сценарии для определённых жертв.

Они постоянно меняют алгоритмы беседы, подстраиваясь под возраст, образование и взгляды своих собеседников. Сейчас, пользуясь тем, что люди в России напряжены из-за идущих боевых действий, они активно используют этот момент, либо запугивая людей тем, что те якобы совершили какие-то действия, которые могут быть расценены как помощь врагу, либо, наоборот, упирая на бдительность и необходимость пресечь противоправную деятельность. Мария Мацкевич, социолог

Ранее мы сообщили о том, что уроза взрыва военкомата в Московском районе обернулась уголовным делом для петербуржца.

Фото: Piter.TV