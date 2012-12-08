Более тысячи петербургских семей получили выплаты на расселение коммуналок с начала года

Для получения сертификата должны быть соблюдены несколько условий.

С начала 2023 года социальные выплаты на расселение из коммунальных квартир получили свыше 1 тыс. петербургских семей. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Субсидия предусмотрена в размере 2 млн 180 тыс. рублей для одиноких граждан и 1 млн 190 тыс. на каждого члена в случае семьи.

Напомним, что для получения сертификата все проживающие должны состоять на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Также речь идёт только о коммуналках, включённых в программу расселения и тех, что будут расселены полностью. Окончательно определиться с новым жильём необходимо в течение года.

Ранее мы сообщили о том, что более 600 петербургских семей получили выплаты на расселение "коммуналок".

Фото: Piter.TV