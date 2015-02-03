Жители Ленобласти смогут узнать актуальную информацию о соцуслугах 28 августа

В регионе анонсировали прямую линию на тему "Ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг": кто может получать, как оформить, каковы условия получения".

В понедельник, 28 августа, в 47-ом регионе состоится прямая линия на тему "Ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг": кто может получать, как оформить, каковы условия получения". Жители смогут задать свои вопросы директору МФЦ Ленобласти Сергею Есипову и заместителю управляющего Отделением социального фонда РФ по Петербургу и области Анне Борисовой. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Мероприятие пройдёт в формате онлайн-трансляции эфира "Директор МФЦ – на связи!". Вопросы можно будет направить заранее, либо позвонить прямо во время эфира по телефону (812) 775-47-78 (начиная с 15:15).

Пообщаться с представителями МФЦ возможно и письменно, через комментарии в соцсетях, в чате Телеграм 8 (931) 303-36-75 и посредством Интернет-приемной в любом подразделении МФЦ региона.

Ранее мы сообщили о том, что предпринимателей Ленобласти приглашают поучаствовать в бизнес-форуме.

Фото: СПб ГКУ "МФЦ" (носит иллюстративный характер)