Об этом рассказали в Минтруде.

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля 2020 года. Нововведение затронет около четырех миллионов человек. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на источники в Минтруде. Глава ведомства Антон Котяков пояснил, что из этих 4 миллионов пенсионеров 3,3 миллиона являются получателями социальных пенсий. При этом расходы на реализацию проекта для государства составят 2,41 млрд рублей ежемесячно или 21,7 млрд рублей до конца 2020 текущего года.

Правительство также увеличило пенсии по государственному обеспечению военнослужащих, которые проходили службу по призыву, участников ВОВ, граждан, награжденных знаком "Жителя блокадного Ленинграда", а также пострадавшим из-за радиационных и техногенных катастроф.

Напомним, что социальной пенсией является регулярная государственная выплата населению. Она назначается по старости, если у гражданина нет подтвержденного трудового стажа или его недостаточно для получения трудовой пенсии. Кроме этой категории получателей, есть также социальные пенсии для инвалидов и детей, которые потеряли кормильца. В 2019 году средний размер выплат составлял 9266 рублей.

Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат.