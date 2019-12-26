Чиновники будут выдавать пособия не по справкам, а по заявлениям граждан.

Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат. Об этом "РИА Новостям" рассказал глава ведомства Антон Котяков во время выступления на выездном совещании по проекту "Демография". Специалист считает, что граждане должны получать пособия без предоставления справок.

Сделать получение социальной помощи простым и доступным — это одна из задач, поставленных президентом прокомментировал чиновник

Принятые меры позволят назначать пособие по заявлению граждан. Речь идет о, например, выплатах на детей от трех до семи лет в регионах. Алгоритм и порядок назначения выплаты впервые были проработаны на федеральном уровне. Для этого профильному ведомству пришлось усовершенствовать технологическую базу и внести правки в ФЗ.

Ранее оплачивать больничные гражданам на карантине будут авансом.

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