На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено порядка 85 млрд рублей.

Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 14,75%. Об этом сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По его словам, на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено порядка 85 млрд рублей. Котяков подчеркнул, что увеличение социальных пенсий и выплат позволит повысить доходы для 4,2 млн человек. По данным Минтруда, всего в России около 3,5 млн жителей получат социальные пенсии. Еще примерно 700 тысяч человек являются получателями государственного пенсионного обеспечения.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге и Ленобласти на 7,3% увеличили страховые пенсии.

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