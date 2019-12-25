  1. Главная
Социальные пенсии будут увеличены с 1 апреля 2026 года
Сегодня, 8:05
По словам депутата, перерасчет коснется получателей пенсий по инвалидности и по потере кормильца.

Социальные пенсии в России будут увеличены с 1 апреля 2026 года. Об этом заявил RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По словам депутата, данное изменение заложено в федеральном законе о государственном пенсионном обеспечении. Говырин уточнил, что перерасчет коснется получателей пенсий по инвалидности и по потере кормильца. Он добавил, что точные размеры надбавок станут известны после того, как правительство утвердит коэффициент индексации.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге военному произведут перерасчет пенсии благодарю вмешательству прокуратуры.

Фото: pxhere.com

