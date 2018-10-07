Во всех регионах России могут появиться социальные кинозалы

Их главным преимуществом является то, что создатели не ставят перед собой задачу извлечь прибыль от показов.

Минкульт может распространить по всей России пермский проект "Социальные кинотеатры" в случае его успеха. Об этом сообщил заместитель министра культуры РФ Павел Степанов, пишет ТАСС.

К 2022 году в Прикамье планируется увеличить число социальных кинозалов до 92 в 46 муниципалитетах. Число зрителей к 2024 году возрастет до 500 тысяч в год, это в пять раз превышает показатели 2018 года.

Социальные кинозалы создаются на базе домов культуры, клубов, библиотек, музеев в небольших населенных пунктах. Это идея по возвращению кино в небольшие поселки, города. Главная особенность таких кинозалов от коммерческих в том, что создатели не ставят перед собой задачу извлечь прибыль от показов. Напротив, они хотят ознакомить как можно большее количество людей с разнообразием кинематографа.

Ранее мы писали, что фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката.

Видео: YouTube / thecultbox, Margie Galliver, Mr Bean