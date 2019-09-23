Фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката

За минувшие выходные картина собрала 179,3 млн рублей.

Фильм "Тайна печати дракона" возглавил российский прокат в минувшие выходные. За прошедший уикенд картина Олега Степченко собрала 179,3 млн рублей. Об этом пишет портал kinobusiness.com.

Сюжет задуман как продолжение фильма "Вий 3D". По сюжету английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Ему предстоит дальний путь, полный приключений, неожиданных встреч с диковинными существами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных боевых искусств и самим Лун-Ван, Царем всех драконов.

В российско-китайской картине сыграли Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан.

На втором месте кинопроката оказался американский фильма ужасов "Оно-2" Андреса Мускетти. За минувшие выходные он собрал 77,4 млн рублей.

Третью позицию заняла комедия "Стриптизерши". Фильм Лорин Скафарии заработал 42,9 млн рублей.

Ранее мы писали, что российская кинокомпания требует взыскать с Джеки Чана и Шварценеггера долг в 216,6 млн рублей.

Видео: YouTube / Кинокомпания "СТВ"