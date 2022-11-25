Социальная столовая на Мытнинской возобновляет работу

В будние дни в учреждении будут питаться 155 жителей Центрального района.

Социальная столовая на Мытнинской, 13 откроется после ремонтных работ уже завтра, 4 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального района.

Учреждение закрыли в ноябре 2022 года. К настоящему моменту в столовой установили новое оборудование и гардероб, укомплектовали обеденные залы, приобрели форму для сотрудников. Кроме того, обеспечена доступная среда для маломобильных групп населения.

В будние дни в учреждении будут питаться 155 жителей Центрального района. Среди них граждане пожилого возраста, люди с инвалидностью, малообеспеченные или попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Ранее мы рассказывали о том, что "Ночлежка" собирает питьевую воду для бездомных людей до 9 июля.

Фото: пресс-служба Центрального района