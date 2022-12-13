На социальную поддержку петербуржцев в 2023 году выделят 120 млрд рублей

Смольный направит дополнительные средства на создание условий для совершенствования системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и людьми с ограниченными возможностями.

В текущем году на программу "Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге" будет выделено 120 млрд рублей: таким образом, финансирование будет увеличено на 10,5 млрд. Об этом заявила глава комитета по соцполитике Елена Фидрикова в ходе заседания правительства Северной столицы 28 марта.

В частности, город будет продолжать комплексное сопровождение участников СВО и их семей. Кроме того, дополнительные средства направят на создание условий для совершенствования системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и людьми с ограниченными возможностями.

Наконец, власти будут постепенно развивать направления медицинской и социальной помощи детям и беременным. В рамках социальной поддержки будет проходить модернизация учреждений соцобслуживания населения.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге проживает более 300 долгожителей в возрасте более 100 лет.

Фото: Piter.TV