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В Петербурге проживает более 300 долгожителей в возрасте более 100 лет
Сегодня, 15:44
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В Петербурге проживает более 300 долгожителей в возрасте более 100 лет

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Информацию предоставил городской комитет по социальной политике.

По состоянию 31 декабря 2022 года в Северной столице проживали 335 долгожителей. Такую статистику привела председатель городского комитета по социальной политике Елена Фидрикова в ходе заседания правительства Петербурга.

Руководитель подчеркнула, что к долгожителям относятся граждане в возрасте от 100 лет. Фидрикова отметила дисциплинированность и ответственность пожилых людей, которые соблюдали режим самоизоляции в ходе пандемии коронавируса.

 В начале марта администрация Центрального района поздравила со 102-летнием долгожителя Александра Леонидовича Иофу. Учёный сделал огромный вклад в разработку цифровых систем в гидроакустике.

Ранее мы сообщили о том, что победителей Национальной ресторанной премии объявят в Петербурге.

Фото: Telegram / Федорова Елена

 

Теги: долгожители, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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