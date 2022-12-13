В Петербурге проживает более 300 долгожителей в возрасте более 100 лет

Информацию предоставил городской комитет по социальной политике.

По состоянию 31 декабря 2022 года в Северной столице проживали 335 долгожителей. Такую статистику привела председатель городского комитета по социальной политике Елена Фидрикова в ходе заседания правительства Петербурга.

Руководитель подчеркнула, что к долгожителям относятся граждане в возрасте от 100 лет. Фидрикова отметила дисциплинированность и ответственность пожилых людей, которые соблюдали режим самоизоляции в ходе пандемии коронавируса.

В начале марта администрация Центрального района поздравила со 102-летнием долгожителя Александра Леонидовича Иофу. Учёный сделал огромный вклад в разработку цифровых систем в гидроакустике.

Ранее мы сообщили о том, что победителей Национальной ресторанной премии объявят в Петербурге.

Фото: Telegram / Федорова Елена