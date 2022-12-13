Победителей Национальной ресторанной премии объявят в Петербурге

На мероприятии станут известны рестораны, которые вошли в топ-100 по стране, а также лучшие участники в номинациях «Шеф-повар года», «Сомелье года», «Лучший бар года», «Выбор СМИ», «Официант года», «Кондитер года».

7 апреля в Российском этнографическом музее Петербурга пройдёт состоится десятая торжественная церемония Национальной ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA. Как пишет "Петербургский дневник", мероприятие состоится при поддержке городского Комитета по развитию туризма.

На мероприятии станут известны рестораны, которые вошли в топ-100 по стране, а также лучшие участники в номинациях "Шеф-повар года", "Сомелье года", "Лучший бар года", "Выбор СМИ", "Официант года", "Кондитер года" (последняя номинация будет представлена впервые). Кроме того, организаторы подведут итоги конкурса барменов и челленджа среди шеф-поваров.

Рейтинг будет определять коллегия из 500 экспертов путём тайного голосования. В качестве приза лучшему ресторану года достанется переходящий трофей – антикварная серебряная чаша для льда. Сейчас этот приз находится в ресторане TwinsGarden (Москва).

В юбилейный десятый год мы добавили к географии премии два региона – это Центр России и Дальний Восток. Теперь премия охватывает уже восемь регионов страны. Так что мы не просто открываем новые имена, мы "открываем" регионы. Ирина Тиусонина, создатель и продюсер WTE

Фото: Предоставлено организаторами мероприятия