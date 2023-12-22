Социальная поддержка петербуржцев возрастёт на 13 млрд рублей

За прошлый год социальную поддержку получили 2,6 млн человек на сумму 90 млрд рублей, в том числе 36,1 млрд рублей были направлены семьям с детьми.

В 2024 году в Петербурге предполагается увеличение финансирования государственной программы "Социальная поддержка граждан" на 13 млрд рублей, что составит 135,7 млрд рублей. В 2023 году данная сумма составляла 122 млрд рублей, что также на 13 млрд больше, чем в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

За прошлый год социальную поддержку получили 2,6 млн человек на сумму 90 млрд рублей, в том числе 36,1 млрд рублей были направлены семьям с детьми. Количество многодетных семей увеличилось на 2 тыс. по сравнению с 2022 годом, и теперь в Северной столице насчитывается 55 тыс. таких семей.

Губернатор города отметил, что вопросам реабилитации, психологической помощи и другим аспектам будет продолжено уделять особое внимание участникам специальной военной операции (СВО) и их родственникам.

Ранее мы сообщили о том, что цифровой гид по семейному туризму разработан в Петербурге.

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