Цифровой гид по семейному туризму разработан в Петербурге

В настоящее время больше половины всех туристов, посещающих Петербург, приезжают с детьми

На официальном туристическом портале visit-petersburg.ru был создан раздел, посвященный детскому туризму в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Данный сервис представляет собой цифровой путеводитель для семей, путешествующих с детьми. Здесь собрана полезная информация об экскурсионных программах, пешеходных маршрутах, детских путеводителях и турах.

Как отметил председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев, привычка регулярно посещать Петербург начиная с самого раннего возраста становится семейной традицией, которая передается от поколения в поколение. Совместно с организациями в сфере туризма проводится работа по привлечению большего числа семейных путешественников. В настоящее время больше половины всех туристов, посещающих Петербург, приезжают с детьми, добавил глава ведомства.

Петербург входит в число самых популярных городов для отдыха российских семей во время школьных каникул. Официальный туристический портал visit-petersburg помогает спланировать поездку таким образом, чтобы она была интересной для всех участников семьи, особенно для маленьких путешественников. Здесь собраны маршруты, события, как классические, так и новые достопримечательности, с учетом предпочтений детей.

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Фото: Piter.TV