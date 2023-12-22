Число бизнес-туров в Петербурге выросло н 25%

Наибольший прирост посещений Петербурга у бизнесменов наблюдается из Москвы (10% за последний год), Новосибирска (+21%), Екатеринбурга (+39%), Нижнего Новгорода (+56%) и Казани (+224%).

Согласно данным экспертов компании "Аэроклуб", спрос на авиабилеты в Петербурге увеличился на 25%, а на железнодорожные билеты - на 14%. Командировки активно осуществляют представители компаний FMCG (+69%), ритейла (+26%), IT- и телекоммуникационных компаний (+26%). Эти передаёт "Ъ-СПб".

Наибольший прирост посещений Петербурга у бизнесменов наблюдается из Москвы (10% за последний год), Новосибирска (+21%), Екатеринбурга (+39%), Нижнего Новгорода (+56%) и Казани (+224%). Представители бизнеса из-за рубежа также стали чаще посещать город на Неве (+21% по сравнению с предыдущим годом). По результатам исследования, спрос на авиабилеты вырос на четверть по сравнению с прошлым годом, но все же ниже уровня 2019 года до пандемии.

Рост популярности Петербурга в качестве делового центра объясняется также возможностями для проведения конгрессов и выставок. По прогнозам, деловой туризм в 2024 году может увеличиться на 15-20%, заявила управляющий директор компании Юлия Липатова. Средняя продолжительность командировок в Петербурге составила три ночи. Количество ночей, проведенных бизнесменами в отелях города, увеличилось на 12% по сравнению с 2022 годом и превысило показатели 2019 года на 7%.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург вошёл в топ-3 направлений отдыха на майские праздники.

Фото: Piter.TV