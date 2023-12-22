Петербург вошёл в топ-3 направлений отдыха на майские праздники

Самым популярным внутренним направлением стал Калининград, на втором месте – Сочи. Северная столица заняла третье место.

Аналитики сервиса "Яндекс. Путешествия" выяснили, что Петербург стал одним из самых популярных направлений для отдыха в мае. Специалисты проанализировали количество бронирований за период с 29 апреля по 13 мая. Самым популярным внутренним направлением стал Калининград, на втором месте – Сочи. Северная столица заняла третье место.

Кроме того, в список популярных городов для путешествий вошли: Минеральные Воды, Махачкала, Москва, Казань, Владикавказ, Екатеринбург и Горно-Алтайск. Среднестатистический россиянин отправляется в путешествие в мае на протяжении пяти дней. Средняя стоимость авиабилетов в обе стороны из Москвы в Санкт-Петербург составляет 14 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что количество семейных туристов, приезжающих в Северную столицу, стабильно растёт. В 2022 году их доля составляла 51% от общего потока, а в 2023 году эта цифра уже достигла 53%.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV