Сочи и Петербург свяжет регулярное авиасообщение с 18 июня

Для компании AZUR air рейсы в Сочи станут первым туристическим направлением в России.

Как стало известно, авиакомпания свяжет Сочи и Петербург регулярным сообщением с 18 июня.

Рейсы будут осуществляться по четвергам и воскресеньям на Boeing 767-300, рассчитанных на перевозку 336 человек в салоне экономического класса. Пресс-службе петербургского аэропорта сообщили, что предварительный заказ питания ресторанного уровня можно сделать на сайте авиакомпании. Билеты также можно забронировать на сайте.

За прошедший 2019 год услугами компании воспользовались 457 тысяч человек, что на 14% больше показателей 2018 года. Также компания взяла премию "Пулково" LED Together за наибольший вклад в развитие выездного туризма.

Ранее мы писали, что в Левашово началась подготовка к строительству нового аэропорта для Петербурга.

Фото: Piter.TV