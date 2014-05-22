Соцфонд напомнил о датах выплат детских пособий за сентябрь

В октябре за сентябрь граждане страны получат госвыплату 3 числа.

Ежемесячные пособия российским семьям с детьми за сентябрь 2025 года будут перечислены 3 и 8 октября текущего года. Соответствующей информацией с общественностью поделились сотрудники прес-службы Социального фонда страны через официальный Telegram-канал. Эксперты пояснили, что государственная выплата из материнского капитала зачисляется 3 числа вместо 5-го в связи с тем, что установленная дата перечисления денежных средств в октябре приходится на выходной день, поэтому выплаты граждане получат накануне, в рабочий день.

Дополнительно пресс-служба Социального фонда России предупредила население о том, что деньги поступают в течение всего дня, поэтому при отсутствии банковского перевода утром 3 числа необходимо дождаться поступления средств до окончания дня. При этом важно знать, что выплаты осуществляются в новом месяце за предыдущий. Таким образом, в октябре россияне получат единые пособия за сентябрь.

Добавим, что те пособие, которые доставляются адресатам по почте, направляются в период с 1 по 25 октября в зависимости от графика работы почтовых отделений.

Фото: Telegram / Социальный фонд России