В ГД могут создать отдельный комитет по делам ветеранов СВО

Депутаты Государственной думы следующего созыва могут создать отдельный комитет по делам ветеранов СВО. Такое мнение в интервью журналистам новостного агентства "ТАСС" выразил председатель профильного комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Парламентарий из нижней палаты указал, что инициатива по формированию особого министерства, которое бы занималось вопросами ветеранов, ранее неоднократно звучала на уровне главы государства.

С учетом тех вопросов, которые сегодня стоят, даже посмотрите, в правительстве, у нас этими вопросами занимаются все министерства и ведомства, но единого ведомства, которое бы координировало, его нет. И неким таким координатором в какой-то мере является фонд "Защитники отечества". Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

Законодатель отметил, что вопросы, связанные с участниками специальной военной операции и членами их семей, находят отражение в разных направлениях и в разном отраслевом законодательстве России. За них отвечают различные профильные комитеты. Однако сейчас важно предусмотреть координатора по таким мероприятиям. В частности, образованием участников СВО и их детей занимаются в Минпросвещении и Минобороны, а социальной поддержкой - Минтруд. Зоной Минздрава является здравоохранение семей и бойцов СВО. Вопросы протезирования, когда речь идет о еще действующих военнослужащих, ложатся на плечи Министерства по обороны страны. Однако в том случае, если боец уже демобилизован, то за него отвечает Минтруд.

Протезы - это социальный фонд, либо это использование сертификата для самостоятельного приобретения. Поэтому вопросов очень много. Координация, конечно, должна быть. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

Фото: Piter.tv