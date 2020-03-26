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Собянин заявил о беспрецедентных в истории Москвы ограничениях

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Мэру города пришлось закрыть парки, рестораны, ТЦ и магазины из-за эпидемии коронавируса.

Сергей Собянин заявил о беспрецедентных в истории Москвы ограничениях. Речь идет о закрытии парков, ресторанов, кафе, кинотеатров, торговых центров и магазинов с 28 марта по 5 апреля. Властям столицы пришлось пойти на данные меры из-за быстрого распространения коронавируса. Об этом говорится на официальном сайте правительства Москвы.

Мэр города подчеркнул, что указанные ограничения "абсолютно необходимы". Работу на время карантина разрешат только магазинам товаров первой необходимости и аптекам. На эти заведение ограничения по режиму и графику работы не будут распространяться. Ранее в Москве призвали россиян не приезжать в столицу во время выходной недели, объявленной президентом России 25 марта во время обращения к нации.

Названы города в Московской области, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.

Видео: YouTube/Блог Сергея Собянина

Теги: коронавирус, москва, сергей собянин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Картина дня,

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Аноним
Сегодня 12:39

Беспрецедентные меры были приняты а Москве во время вспышки Чёрной оспы в Москве в январе 1960 года.Москву полностью закрыли.Даже самолёт,который летел в Европу с  одним человеком,который контактировал с заражённым ,развернули обратно.

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