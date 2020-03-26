Закроются также парки, рестораны и кафе.

В Москве приостановят работу всех магазинов, кроме продуктовых и аптек. Также власти столицы закрывают на карантин рестораны и кафе. Соответствующий указ подписал глава города Сергей Собянин. В Москве с 28 марта по 5 апреля будут работать только точки с товарами первой необходимости. Данные меры предприняты властями из-за распространения коронавируса.

В мире инфекцией заразились более 414 тысяч человек. Из них почти 21 тысяча пациентов с подтвержденным COVID-19 погибла, а 114 тысяч человек смогли выздороветь. Данные сведения приводят эксперты из Университета Джонса Хопкинса.

Собянин заявил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом.