Названы города в Московской области, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом

Перечислены города Подмосковья, где есть заболевшие коронавирусом.
ТАСС со ссылкой на региональный оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом сообщает в каких районах Московской области есть инфицированные коронавирусом нового типа. Антилидером в этом списке стало Одинцово с 7 случаями.
Одинцово - 7 человек
Реутов - 4 человека
Истра - 4 человека
Балашиха - 3 человека
Красногорск - 3 человека
Раменское - 3 человека
Видное (Ленинский) - 2 человека
Люберцы - 2 человека
Дмитров, Мытищи, Наро-Фоминск, Павловский Посад, Подольск, Сергиев Посад, Жуковский, Лобня, Химки, Фрязино по 1 человеку.
Еще три человека - из Москвы, Донецкой республики и Венесуэлы - находятся на лечении в подмосковных стационарах.
7 человек уже выписаны по выздоровлению из больниц Московской области.
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