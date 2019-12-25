Названы города в Московской области, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом

Антилидером стало Одинцово с 7 заболевшими.

Перечислены города Подмосковья, где есть заболевшие коронавирусом.

ТАСС со ссылкой на региональный оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом сообщает в каких районах Московской области есть инфицированные коронавирусом нового типа. Антилидером в этом списке стало Одинцово с 7 случаями.

Одинцово - 7 человек

Реутов - 4 человека

Истра - 4 человека

Балашиха - 3 человека

Красногорск - 3 человека

Раменское - 3 человека

Видное (Ленинский) - 2 человека

Люберцы - 2 человека

Дмитров, Мытищи, Наро-Фоминск, Павловский Посад, Подольск, Сергиев Посад, Жуковский, Лобня, Химки, Фрязино по 1 человеку.

Еще три человека - из Москвы, Донецкой республики и Венесуэлы - находятся на лечении в подмосковных стационарах.

7 человек уже выписаны по выздоровлению из больниц Московской области.

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