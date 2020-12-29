Собянин заявил, что считает недопустимым проведение несанкционированной акции 23 января в Москве

Собянин подчеркнул, что правоохранительные органы обеспечат соблюдение закона в этот день в Москве.

Мэр Москвы сделал заявление по поводу предстоящих в субботу, 23 января, акций в поддержку Алексея Навального. Он высказал в эфире телеканала "Россия 1".

Я обращаюсь и к организаторам, и к тем , кто планирует участие в незаконном митинге: воздержитесь от участия в нем Сергей Собянин, мэр Москвы

Также мэр столицы отметил, что в этот день в городе правоохранительные органы полностью обеспечат соблюдение закона.

Ранее мы сообщали о том, что следственный комитет России возбудил уголовное дело о призывах к участию несовершеннолетних в акции 23 января. Об этом сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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