Власти опасались, что туристы смогут привезти инфекцию из других стран.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичи посчитали призыв не летать в Куршевель издевкой. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".

По его словам, власти города объявили карантин перед длинными праздниками 8 марта.

Мы довели до горожан, что не надо лететь в Европу, не надо в Куршевель лететь, - рассказал Собянин.

Рекомендации мэрия давала, чтобы избежать заражений россиян коронавирусом за границей. Власти опасались, что туристы смогут привезти инфекцию из других стран.

Вы знаете, это было воспринято как издевка какая-то: "Да что вы? Такого не может быть! - сказал мэр Москвы.

Ранее Сергей Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса. Глава столицы заметил, что России предлагают столько прогнозов, сколько в ней есть ученых, инфекционистов и других профильных специалистов.