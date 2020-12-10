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Собянин заявил, что больше половины жителей Москвы переболели коронавирусом

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По его словам, переболевшим москвичам "нет никакого смысла" спешить с вакцинацией от COVID-19.

Больше половины жителей Москвы переболели коронавирусом. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Он добавил, что переболевшим москвичам "нет никакого смысла" спешить с вакцинацией от COVID-19. Кроме того, количество повторных заражений инфекцией составило 1% среди переболевших.

Также Собянин отметил, что резервные госпитали Москвы для лечения больных коронавирусом останутся для "подстраховки" до осенне-зимнего периода.

Ранее Собянин отменил часть ограничений в Москве.

Видео: Россия 1

Теги: коронавирус, москва, мэр москвы, сергей собянин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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