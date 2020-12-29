Эпидемиологическая ситуация в стране улучшается, считает мэр.

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил часть ограничений в Москве. Информация об этом появилась на сайте мэрии.

Теперь мера по переводу 30% сотрудников компании на удалёнку носит рекомендательный характер. Работа онлайн остаётся обязательной только для пожилых и граждан с хроническими заболеваниями.

Также теперь заведения общепита могут работать и ночью — барам, ресторанам и клубам разрешили обслуживать гостей с 23:00 до 06:00. Однако требования по рассадке и другие санитарные предписания Роспотребнадзора для общепита остаются в силе.

Собянин отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшается. В последние дни количество госпитализаций уменьшилось на тысячу, новые случаи COVID-19 не превышают двух-трёх тысяч. Половина коек в ковидных стационарах свободна, подчеркнул градоначальник.

Ранее глава Подмосковья призвал жителей не участвовать в незаконной акции.

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