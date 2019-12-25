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Собянин заявил, что Москва вернулась к показателям докоронавирусного времени на 90%
Сегодня, 16:21
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matveyvn

Собянин заявил, что Москва вернулась к показателям докоронавирусного времени на 90%

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Он считает, что город пришёл в движение.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица вернулась к показателям докоронавирусного времени на 90%. Об этом он заявил в эфире "России-24".

По сравнению с тем трафиком, который был в прошлом году, в этом году в этот период примерно 89-90% трафика от уровня прошлого года.

Сергей Собянин, мэр Москвы

Он считает, что город пришёл в движение и восстановил объёмы в динамике. По словам Собянина, это означает, что растёт активность бизнеса и других сфер городской жизни.

Ранее глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм.

Фото: pixabay.com

Теги: бизнес, москва, собянин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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