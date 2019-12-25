Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва прошла самый страшный этап пандемии коронавируса. По его словам, столица готова к новым вызовам, если они будут.
Градоначальник отметил, что значительная часть жизни в столице ещё находится в ограничениях.
Но я надеюсь, что мы самое страшное преодолели. Но даже если что-то случится, мы уже другие.
Сергей Собянин, мэр Москвы
Он отметил, что новую коронавирусную инфекцию уже научились лечить.
Ранее мы писали, что мэрия Москвы опасается, что в апреле в столице появится британский штамм COVID-19.
Фото: pixabay.com
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