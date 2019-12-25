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Собянин заявил, что Москва прошла самый страшный этап пандемии
Сегодня, 12:46
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matveyvn

Собянин заявил, что Москва прошла самый страшный этап пандемии

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Новую коронавирусную инфекцию уже научились лечить.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва прошла самый страшный этап пандемии коронавируса. По его словам, столица готова к новым вызовам, если они будут.

Градоначальник отметил, что значительная часть жизни в столице ещё находится в ограничениях.

Но я надеюсь, что мы самое страшное преодолели. Но даже если что-то случится, мы уже другие.

Сергей Собянин, мэр Москвы

Он отметил, что новую коронавирусную инфекцию уже научились лечить.

Ранее мы писали, что мэрия Москвы опасается, что в апреле в столице появится британский штамм COVID-19.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, москва, собянин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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