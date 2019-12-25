Британский штамм может ухудшить ситуацию с пандемией коронавируса в России.

Мэрия Москвы опасается, что в апреле в столице появится британский штамм COVID-19. Об этом пишет газета "Ведомостям" со ссылкой на источники, близкие к мэрии Москвы и администрации президента.

Отмечается, что из-за спада пандемии коронавируса, врачи пошли в отпуска, чтобы они могли выйти на работу в апреле.

Есть опасения, что в Москве появится британский штамм коронавируса, который считается более заразным. источник "Ведомостей", близкий к мэрии Москвы

По его словам, британский штамм может ухудшить ситуацию с пандемией коронавируса в России.

В публикации говорится, что Москва отстаёт в плане пандемии на месяц или два, поэтому временные госпитали пока не закрывают.

Ранее Собянин допустил смягчение ограничений в Москве в ближайший месяц.

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